Ростовский арбитраж поддержал решение о наказании поставщиков антисептика

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ростовской области, уличившего ростовские компании ООО "Биофарма" и ООО "Компания "Органика" (обе - Ростов-на-Дону) в сговоре, приведшем к повышению розничных цен на антисептик хлоргексидин.

Производитель дезинфицирующего средства ООО "Рускерн", (Московская область) отпускал продукцию по цене 14,4 рубля, однако, на территории Ростовской области хлоргексидин 0,005% в объеме 100 мл реализовывался по цене 129 рублей. Ростовское УФАС установило: посредниками в реализации дезинфицирующего средства в регионе выступили две компании - ООО "Биофарма" и ООО "Компания "Органика", - сообщает пресс-служба ростовского УФАС

"При этом ООО "Компания "Органика" закупило хлоргексидин у ООО "Биофарма" по 45 рублей, продав аптеке уже по 98 рублей, что повлекло за собой значительное удорожание при розничной продаже" - отмечается в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Реализация антиконкурентного соглашения позволила компаниям необоснованно завысить цену на антисептик в условиях ажиотажного спроса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, - установила антимонопольная служба.

Сейчас цена на дезинфицирующее средство стабилизировалась.

Решением УФАС за нарушение на каждую из компаний был наложен штраф в размере 100 тыс рублей, также к ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс рублей были привлечены должностные лица обеих компаний, - добавили в ведомстве.