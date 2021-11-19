Турция готова поддержать Нигер в борьбе с терроризмом

В четверг, 18 ноября, состоялся телефонный разговор президентов Турции и Нигера Реджепа Тайипа Эрдогана и Мухаммеда Базума. Об этом сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны поговорили о перспективах сотрудничества Турции и Нигера, а также региональную повестку дня.

Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение отношениям с Нигером, и выразил уверенность в том, что Ниамей продолжит тесное сотрудничество Анкарой в борьбе с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO)

Помимо этого, президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения 16 ноября в Нигере. Он отметил, что Турция поддерживает усилия Нигера в борьбе с терроризмом, а также добавил, что вклад в укрепление потенциала силовых структур Нигера внесут предстоящие поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) TB2, самолетов HURKUS и бронетехники, передает агентство Anadolu.