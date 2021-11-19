Главная » Новости
Азербайджан Иран

В НАТО озвучили условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

В НАТО озвучили условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие США может оказаться в Восточной Европе.

По его словам, это произойдет, если Германия откажется от его размещения на своей территории.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране", - сказал Столтенберг в ходе своего выступления на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

При этом глава Североатлантического альянса подчеркнул, что альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других странах Европы, в частности к востоку от Германии.

2605 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!