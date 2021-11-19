Токаев: Казахстану придется строить АЭС

Казахстану все же придется строить атомную электростанцию (АЭС), - заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

"Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены, и, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции", – заявил Токаев сегодня в ходе встречи с представителями финансового сектора в Алматы, передает РИА Новости.

Напомним, Токаев уже поручил правительству и госфонду национального благосостояния "Самрук-Казына" изучить возможность развития в стране атомной энергетики, а президент России Владимир Путин во время пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана предложил Казахстану содействие и поддержку в строительстве АЭС.