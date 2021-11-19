Байден встретится с лидерами стран Африки

Президент США Джо Байден проведет встречу с лидерами африканских государств для укрепления сотрудничества с континентом, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"В качестве знака нашей приверженности партнерству на всем континенте президент Байден намеревается провести саммит лидеров США-Африка, чтобы стимулировать дипломатию на высоком уровне и взаимодействие, что может изменить отношения и сделать возможным эффективное сотрудничество", - приводит его слова "Франс Пресс".

Стоит отметить, что Блинкен на этой неделе совершает турне по странам Африки.