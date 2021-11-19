Фальков: вузам не грозит полный переход на дистант

Полный переход на дистанционный формат обучения российским вузам не грозит, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, уточнив, что как только позволит эпидемическая обстановка высшие образовательные учреждения вернутся к очному обучению.

В этой связи министр обратил внимание на то, что переход на дистанционный формат нанес бы ущерб качеству получаемого образования.

Глава ведомства полагает также, что полное и окончательное возвращение вузов к очному формату послужит импульсом для создания новых живых и уникальных очных проектов.