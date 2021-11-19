В Астрахани начинает работу четвертый мобильный пункт вакцинации

Уже завтра, 20 ноября, в Астрахани начнет работу очередной, четвертый по счету мобильный пункт вакцинации, - сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Также городскими властями рассматривается вопрос об открытии дополнительных пунктов вакцинации в филиалах медицинских организаций, образовательных учреждениях и торговых центрах, - сообщает областное министерство здравоохранения, передает "АиФ Астрахань".

На сегодняшний день в области действуют пять прививочных мобильных пунктов: три из них – в Астрахани, по одному - в комплексных центрах социального обслуживания в Черноярском и Енотаевском районах области.