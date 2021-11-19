Жители Грозного согласились с переименованием пяти поселков

В Парламенте Чечни состоялось заседание Комиссии по организации проведения опроса населения города Грозного о переименовании некоторых внутригородских поселков в честь героев чеченского народа.

Так, согласно данным статистики, переименование поселка Калинина на поселок Маас поддержали 94,1 % опрошенных, поселка Катаяма на поселок имени Даши Акаева – 93 %, городка Маяковского на поселок имени Абузара Айдамирова – 92,1 %, поселка Кирова на поселок Дагуна Омаева – 95 %, поселка Войково на поселок имени Шоипа-Муллы – 94,4 %.

В этой связи глава республиканской столицы Заур Хизриев отметил, что переименование поселков – шаг, важный прежде всего для подрастающего поколения, которое должно знать героев своего народа, и воспитываться в духе патриотизма.

Ранее сообщалось, что опрос граждан проходил на основании решения Грозненской городской Думы в городе Грозном в период с 9 по 16 ноября 2021 года.