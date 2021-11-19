Недельный рост заболеваемости коронавирусом на Кубани составил 34%

Число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшую неделю составило 2 835, что на 34% выше показателей прошлой недели, проинформировала специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Тюпина.

"Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информирует, что по состоянию на 19 ноября в Краснодарском крае зарегистрировано 89 837 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сказала она, уточнив, что за минувшую неделю число заболевших составило 2 835 человек, что на 34% превышает показатели прошлой недели.

Кроме того, она уточнила, что 18% от общего числа заражений за эту неделю составили дети возрастом до 18 лет.