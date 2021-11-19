Мишустин: экономики стран ЕАЭС начинают восстанавливаться после пандемийного кризиса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на расширенном заседании Евразийского межправсовета, что экономики стран Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) начинают восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

"Пандемия продемонстрировала, что взаимодействие участников ЕАЭС остается устойчивым даже в самых непростых обстоятельствах. Постепенно экономики наших стран восстанавливаются", - поведал глава российского правительства.

Он подчеркнул, что за первые девять месяцев 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на 30%. "Экспорт в третьи страны увеличился более чем на 40%, импорт - на четверть, хорошую динамику показывает объем торговли сельскохозяйственной продукцией", - cказал Мишустин.

По словам премьера, страны ЕАЭС полностью удовлетворяют свои потребности в зерне, сахаре, растительных маслах и некоторых других продуктах за счет собственного производства, а также активно занимаются обеспечением свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Мишустин акцентировал внимание на том, что в 2021 году были ликвидированы три барьера и два препятствия, утверждена дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на едином рынке до конца следующего года. Он также обратился с призывом ко всем партнерам активно включиться в ее реализацию, чтобы выполнить 35 содержащихся в ней мероприятий.