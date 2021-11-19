Турция возрождает политику "ноль проблем с соседями"

Некоторые эксперты постоянно обвиняют Турцию в том, что она конфликтует со всеми соседями и действует достаточно агрессивно якобы для реализации "паносманских", "панисламских" и "пантюркских" грез. Но сейчас президент республики Реджеп Тайип Эрдоган решил удивить критиков и уже год как мирится с целом рядом стран.

Как мы помним, при бывшем премьер-министре Турции Ахмете Давутоглу у Анкары была четкая внешнеполитическая стратегия – "ноль проблем с соседями". Для такого государства, как Турция, которая находится на стыке трех частей света и имеет много соседей, это довольно непростая задача. На востоке на нее смотрит Иран, с которым за региональное лидерство боролась еще Османская империя. На западе греко-христианско-славянский мир, с которым тоже непростые отношения, особенно с Грецией. На юге проживают арабы и курды, поднимавшие восстания против Османского государства и содействовавшие его развалу. На востоке Армения с историческими и территориальными претензиями. А на севере могущественная Россия, которая а) постоянно выигрывала войны против османов, б) помогала балканским странам выйти из под контроля Турции, и с) отбирала у самой Турции огромные территории, включая, кстати говоря, Крым.

Несмотря на это, долгое время после падения Османской империи и создания Турецкой Республики Ататюрком страна сохраняла более или менее ровные отношения со всеми соседями. За исключением, пожалуй, стычек с греками из-за Кипра, и то это был конфликт внутри НАТО. Англия и США быстро успокоили своих партнеров. С постепенным усилением Турции в 2000-х ее экономическое могущество начало тянуть за собой рост геополитических интересов. Актуальность стратегии "ноль проблем с соседями", которую как раз тогда и придумал Давутоглу, стала еще выше. Наверно, все так бы и продолжалось, если бы на Ближнем Востоке, в бывших владениях Османской империи не началась "арабская весна". Усиление "братьев-мусульман" (запрещенная в России организация), угроза ИГИЛ (запрещенная в России организация), волны беженцев и курдский сепаратизм вынудили президента Реджепа Тайипа Эрдогана вмешаться в конфликты в Ливии, Сирии, Ираке и так далее. Из-за этого очень сильно испортились отношения со странами региона.

Из-за поддержки властей в ливийском Триполи Турция вступила в спор с Эмиратами, Саудовской Аравией и Египтом. Последние в ливийском конфликте поддержали другую сторону – Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара. После того, как Турция отправила военных в Триполи и начала выдавливать наступавшую армию Хафтара, Египет чуть было не ввел свои войска в Ливию и не началась турецко-египетская война. Каир также обеспокоен тем, что Эрдоган поддерживает "братьев-мусульман", свергнутых нынешним египетским президентом Абдель-Фаттахом Ас-Сиси. В дополнение к этому в регионе Средиземного моря обострились споры из-за газа. Эрдоган заключил сделку с Триполи о делимитации границ и начал разрабатывать месторождения у берегов Кипра и Греции. В ответ на это греки объединились с ОАЭ, Израилем, Египтом и Францией и начали проводить совместные военные учения. Явно антитурецкого характера.

Еще более опасную ситуацию создала Сирия. Там страны Залива, за исключением Катара, вели борьбу с Анкарой за контроль над оппозицией. Еще раньше Турция встала на грань конфликта с Россией, когда в 2015 году сбила российский бомбардировщик. И даже после извинений Эрдогана риск обострения сохраняется, так как турки поддерживают оппозицию, причем своей армией, а Россия – правительство Асада. Основная болевая точка сейчас – Идлиб. Из-за Сирии Турция испортила свои отношении и с Западом, потому как страны НАТО поддержали курдов, а Эрдоган вел против курдских боевиков военные операции, а во вторых из-за беженцев, которые через Турцию проникали в Европу. Что касается Ирана, то с ним отношения осложнены тоже из-за Сирии, где иранцы поддерживают Асада, а еще из-за недовольства Тегерана усилением Турции на Южном Кавказе.

Несмотря на всю тяжесть проблем с соседями Анкара в последние годы предпринимает гигантские дипломатические усилия по возвращению к концепции "ноль проблем с соседями". В конце ноября, спустя 10 лет, в Турцию прилетит наследный принц Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Недавно в Иране побывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, где подготовил визит туда Эрдогана. Кроме того, еще с весны между МИДами Турции и Египта ведутся консультации и готовится встреча Эрдогана и Ас-Сиси.

Отдельно стоит сказать про Израиль, чей глава разведки еще совсем недавно говорил, что Турция опаснее Ирана. С Израилем у Турции давний спор из-за Палестины. Но недавно Эрдоган призвал свести к минимуму турецко-израильские разногласия. C Арменией после войны в Карабахе турецкий президент тоже хочет нормализовать отношения, и эти инициативы находят поддержку премьера Никола Пашиняна.

Если же говорить о России, то с ней Турция нормализовала связи еще пять лет назад. И с того момента экономические и политические связи идут в гору. Удалось построить газопровод, строится АЭС и реализуется сделка по системам ПВО. Страны кооперируют по Сирии и Кавказу. Надо сказать, желание нормализовать связи исходит не только от самой Турции, но и от ее соседей. А причина, как представляется, на поверхности. Пандемия коронавируса ударила по экономикам всех стран региона, и они решили, что лучше тратить деньги на себя и делать выгодный совместный бизнес с соседом, чем бросать их на ветер в разрушительных прокси-войнах.