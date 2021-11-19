В Кабмине Чечни новые назначения

Глава Чечни Рамзан Кадыров согласовал назначение двух новых вице-премьеров и четырех министров, кандидатуры которых ранее предложил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Так, Эльхан Сулейманов, ранее возглавлявший Минздрав Чечни, назначен заместителем председателя правительства республики, в министерстве его сменил Идрис Байсултанов. В свою очередь на освободившуюся должность министра образования и науки Чечни назначен Хож-Бауди Дааев, который занимал должность вице-премьера, курирующего социальный блок, - сообщил Кадыров в своем телеграм-канале, передает "Это Кавказ".

"Кроме того, мы приняли решение назначить Рустама Шаптукаева министром экономического, территориального развития и торговли Чечни. Ранее он занимал должность министра промышленности. Вернули статус вице-премьера министру финансов Султану Тагаеву. На место министра промышленности и энергетики региона предложено назначить бывшего представителя главы Чечни в Липецкой области Адама Хакимова", - написал глава региона.

