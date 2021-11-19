В Ставрополе столкнулись BMW и Mercedes

Накануне вечером в Ставрополе столкнулись автомобили BMW и Mercedes Benz. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась на улице Шпаковской.

Как отмечается, водитель BMW выезжал из двора на главную дорогу и не пропустил проезжающий мимо Mercedes Benz.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 18 ноября на улице Шпаковской в столице Ставропольского края. Водитель BMW выезжал из двора на главную дорогу и не пропустил проезжающий мимо Mercedes Benz, после чего машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали 27-летняя девушка из регионального центра, управлявшая автомобилем BMW, и водитель Mercedes c двухлетним стажем вождения, который за последнее время 35 нарушал правила дорожного движения. Врачи оказали им на месте необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.