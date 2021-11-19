Президент Узбекистана приземлился в Москве

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев прибыл в Россию, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет главы республики приземлился в московском аэропорту "Внуково-2".

Отмечается, что Мирзиеева встретили помощник президента России Максим Орешкин, а также другие официальные лица.

Ранее в Кремле сообщили, что главы государств рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях. Помимо этого, они обсудят международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.