Ингушетии выделят средства на строительство краеведческого музея и колледжа

В Ингушетии при финансовой поддержке федерального центра построят Республиканский музей краеведения и государственный колледж искусств, - заявил первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Министерство культуры РФ совместно с министерством экономического развития РФ, Минфином РФ и правительством Ингушетии проработали вопрос очередности финансирования. В первую очередь региону необходимо строительство двух объектов - республиканского музея краеведения и государственного колледжа искусств", - цитирует Обрывалина "Интерфакс".

По заявке республиканских властей Минкультуры РФ уже направило предложения по выделению дополнительного финансирования на строительство данных объектов в объеме 1 млрд 115 млн рублей, - добавил первый замминистра.

На сегодня 10 из 24 учреждений культуры республики размещаются в помещениях, нуждающихся в реконструкции, а для 14 профильных учреждений необходимо построить новые здания, - сообщил глава Минкульта Ингушетии Темерлан Дзейтов.