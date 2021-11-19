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Лукашенко созвонился с Путиным

Лукашенко созвонился с Путиным

Состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул первого".

Детали разговора лидеров двух стран не сообщаются.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 16 ноября. В частности, главы государств обсудили в ходе беседы ситуацию на границе Беларуси и Польши, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.

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