Лукашенко созвонился с Путиным

Состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул первого".

Детали разговора лидеров двух стран не сообщаются.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 16 ноября. В частности, главы государств обсудили в ходе беседы ситуацию на границе Беларуси и Польши, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.