В России второй день подряд обновляется рекорд по количеству смертей от COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 37,1 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 37 156 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 439 (6,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 371, Санкт-Петербурге - 2 714, в Московской области – 1777. В Крыму новых случаев 884, в Краснодарском крае - 903, в Ставропольском крае - 520, в Дагестане - 189, в Кабардино-Балкарии - 127, в Чечне - 110, в Северной Осетии - 99, в Адыгее - 97, в Карачаево-Черкесии - 87, в Ингушетии - 84.

Суточный прирост составил 0,4%, общее число инфицированных в России достигло 9 257 068 человек.

За сутки по выздоровлении выписано 37 004 человека, за весь период - 7 956 254 человека.

Умерли за сутки 1254 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 261 589 человек.