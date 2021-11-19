Неизвестный "заминировал" рейс Санкт-Петербург – Нур-Султан

Авиакомпания Air Astana сообщила о звонке от анонима, который сообщил об угрозе взрыва на борту самолета Санкт-Петербург – Нур-Султан. Информацию подтвердили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

"Предварительно, в Call-центр Air Astana в 00:45 поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан. В 2:49 рейс 138 "Пулково - Нур-Султан" борт порядок, зарулил самостоятельно", – сказано в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД заявили, что в настоящее время ведется проверка информации.