Ростех построит на Кубани два мусороперерабатывающих завода

Госкорпорация "Ростех" построит на Кубани два новых завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) – уже на следующей неделе ее специалисты приедут определить места для их строительства, - сообщает администрация Краснодарского края.

"Госкорпорация планирует построить на Кубани два мусороперерабатывающих завода полного цикла, а также сеть сортировочных и перегрузочных площадок. Для подготовки реализации проекта в регион приедет рабочая группа Ростеха", - сообщили в пресс-службе администрации, передает РИА Новости.

Существующим в крае полигонам не под силу справляться с ежегодно увеличивающимся объемом мусора, а новые заводы позволят решить проблему и в перспективе добиться минимального захоронения отходов и постепенного закрытия действующих полигонов, - выступил с инициативой на встрече с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ее одобрил президент РФ Владимир Путин.

Специалисты "Ростеха" изучат существующую в крае ситуацию в сфере обращения с ТКО, проработают логистические варианты, подходящие для размещения заводов и сортировочных площадок территории, после чего разработают концепцию, которая ляжет в основу плана мероприятий по решению вопроса с переработкой мусора, - поведал вице-губернатор края Александр Трембицкий.