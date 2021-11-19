Главная » Новости
Азербайджан Иран

Ростех построит на Кубани два мусороперерабатывающих завода

Ростех построит на Кубани два мусороперерабатывающих завода

Госкорпорация "Ростех" построит на Кубани два новых завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) – уже на следующей неделе ее специалисты приедут определить места для их строительства, - сообщает администрация Краснодарского края.

"Госкорпорация планирует построить на Кубани два мусороперерабатывающих завода полного цикла, а также сеть сортировочных и перегрузочных площадок. Для подготовки реализации проекта в регион приедет рабочая группа Ростеха", - сообщили в пресс-службе администрации, передает РИА Новости.

Существующим в крае полигонам не под силу справляться с ежегодно увеличивающимся объемом мусора, а новые заводы позволят решить проблему и в перспективе добиться минимального захоронения отходов и постепенного закрытия действующих полигонов, - выступил с инициативой на встрече с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ее одобрил президент РФ Владимир Путин.

Специалисты "Ростеха" изучат существующую в крае ситуацию в сфере обращения с ТКО, проработают логистические варианты, подходящие для размещения заводов и сортировочных площадок территории, после чего разработают концепцию, которая ляжет в основу плана мероприятий по решению вопроса с переработкой мусора, - поведал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

1320 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!