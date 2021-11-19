Грузия получила очередную партию лекарств от коронавируса

В Грузию прибыла очередная партия лекарств для лечения коронавируса, в которую вошли две тысячи доз тоцилизумаба производства Hetero Biopharma Limited и моноклональных антител Roche - 500 доз ронаприва (казиривимаб/имдевимаб). В пресс-служба Минздрава сообщили о том, что препараты будут поэтапно распределены по медицинским учреждениям.

Hetero Biopharma Limited - одна из ведущих индийских фармацевтических компаний, получившая разрешение на экстренное применение тоцилизумаба – средства, которое применяется для лечения тяжелых и критических ковид-пациентов, передает Sputnik Грузия.