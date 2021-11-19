Саакашвили попросил у США о помощи

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал сообщение, в котором просит США помочь ему.

"Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - говорится в записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

Отмечается, что экс-лидер Грузии передал "наспех написанные от руки" ответы на вопросы через своих адвокатов. Среди прочего, Саакашвили заявил о своем избиении. Также он писал о том, что грузинское руководство отказалось перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.

Ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал Грузию справедливо и достойно отнестись к Саакашвили, а также прислушаться к его рекомендациям.

"Мы внимательно следим за отношением к бывшему президенту Михаилу Саакашвили с момента его ареста 1 октября. Призываем правительство Грузии относиться к господину Саакашвили справедливо и достойно, а также прислушаться к рекомендациям омбудсмена", - сказано в тексте.

В Госдепе также настаивают на том, что экс-президент республики должен присутствовать на судебных заседаниях по всем уголовным делам.

"Господин Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных заседаниях, если он того потребует", - добавили в ведомстве.