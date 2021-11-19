ФК "Краснодар" завтра примет на своем поле московский "Спартак"

В рамках 15-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги завтра, 20 ноября, ФК "Краснодар" сыграет домашний матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В завтрашней встрече из-за дисквалификации на поле не выйдут полузащитники "Спартака" Руслан Литвинов и Зелимхан Бакаев, из-за травм не сыграют защитник Павел Маслов, полузащитники Йоррит Хендрикс и Роман Зобнин, форварды Эсекель Понсе и Георгий Мелкадзе, - передает "АиФ-Юг".

Игра стартует в 18:00, - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам четырнадцати туров Тинькофф РПЛ "Краснодар" с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, "Спартак" с 19 очками расположился на девятой позиции.