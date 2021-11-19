Антиваксеры Казахстана устроили акцию протеста в здании Минздрава

В Казахстане многодетные матери требуют отставки министра здравоохранения республики Алексея Цоя у здания ведомства.

Как заявили в Минздаве, женщины выступают против вакцинации подростков и вакцинации в целом.

"Мы вакцинируем подростков. По добровольному, письменному и информированному согласию родителей на профилактическую прививку", - говорится в сообщении ведомства.

Директор филиала Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Айнагуль Куатбаева и эксперт попытались выслушать все вопросы женщин и разъяснить ситуацию, но их никто не слушает.

Сам глава ведомства, с которым хотят встретиться участницы протеста, уехал в командировку.