В боях на границе погибли шесть армянских военных – Минобороны Армении

Министерство обороны Армении озвучило уточненные данные о числе погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном 16 ноября.

"В боях 16 ноября 2021 года погибли 6 армянских военнослужащих. Это старший лейтенант Тарон Саакян, сержант Меружан Арутюнян, младший сержант Артур Мартиросян, а также рядовые Гурген Саргсян и Давид Амирян. Личность еще одного погибшего выясняется", - говорится в сообщении.

На данный момент у армянской стороны шестеро погибших, 13 военнопленных и 19 пропавших без вести, - уточнили в Минобороны страны.