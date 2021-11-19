Главная » Новости
Азербайджан Иран

В боях на границе погибли шесть армянских военных – Минобороны Армении

В боях на границе погибли шесть армянских военных – Минобороны Армении

Министерство обороны Армении озвучило уточненные данные о числе погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном 16 ноября.

"В боях 16 ноября 2021 года погибли 6 армянских военнослужащих. Это старший лейтенант Тарон Саакян, сержант Меружан Арутюнян, младший сержант Артур Мартиросян, а также рядовые Гурген Саргсян и Давид Амирян. Личность еще одного погибшего выясняется", - говорится в сообщении.

На данный момент у армянской стороны шестеро погибших, 13 военнопленных и 19 пропавших без вести, - уточнили в Минобороны страны.

1180 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!