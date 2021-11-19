Тегеран осудил новые антииранские санкции США

Тегеран осуждает введенные накануне США новые санкции в отношении иранской стороны, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Тегеран рассматривает новые санкционные меры со стороны США как продолжение неудавшейся политики максимального давления бывшего американского президента Дональда Трампа. "Иран осуждает санкции и считает это действие незаконным", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения США, попытку повлиять на американские президентские выборы прошлого года.