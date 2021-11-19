Первый в истории Гран-при Катара "Формулы-1" стартует сегодня в Лусаиле

Сегодня на автодроме в городе Лусаил стартует программа 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года – Гран-при Катара.

До окончания чемпионата остается три гонки – нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 14 очков. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин попробует свои силы в Катаре.

Первая часть свободных заездов стартует сегодня в 13:30 мск, вторая - в 17:00 мск. Завроп пройдет третья свободная практика (14:00 мск) и квалификация (17:00 мск). Программа завершится воскресной гонкой (17:00 мск).

Катар впервые в истории примет этап "Формулы-1", контракт на проведение Гран-при был подписан в сентябре, напоминает ТАСС.