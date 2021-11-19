Мигранты сменили тактику и продолжили штурм границы – Минобороны Польши

Минувшей ночью мигранты из стран Ближнего Востока вновь предприняли несколько попыток перейти через белорусско-польскую границу, - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

"Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько", передает РИА Новости.

Нелегалы сменили тактику – теперь они не пытаются штурмовать границу большой группой, а пытаются прорваться мелкими группами - от 10 до нескольких десятков человек, - рассказал министр.

С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тыс попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, - добавил военачальник.