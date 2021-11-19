В Крыму пожаловались на многодневное отсутствие врачей

Жители Крыма жалуются на то, что врачи не приходят по несколько дней, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, отметив, что также возникают сложности с записью на прием или вызовом медиков на дом.

Он объяснил это тем, что на медработников в настоящее время легла очень большая нагрузка. "Тем не менее, подобные ситуации в период распространения новой коронавирусной инфекции должны решаться максимально оперативно, чтобы оказывать всю необходимую помощь гражданам", - призвал он.

Премьер-министр напомнил также, что в Telegram теперь функционирует канал "Республика Крым. Коронавирус".