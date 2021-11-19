Россияне теряют интерес к путешествиям на новостях о QR-кодах

После сообщений о возможном введении обязательных QR-кодов на транспорте россияне все меньше интересуются авиабилетами, - показало исследование, проведенное сервисом по бронированию билетов Aviasales.

"За последнюю неделю поиски авиабилетов за это время упали на 9%. При этом бронирования выросли на 3%, а за рубеж - на 8%. В целом в этот период на зарубежные рейсы приходится 28% бронирований", - рассказали в сервисе, передает РИА Новости.

Падает интерес россиян и ко внутренним авиаперевозкам: поиски билетов только по России тоже упали на 9%, - поведали в пресс-службе сервиса.

Изменились и предпочтения туристов - россияне захотели на Шри-Ланку вместо Хорватии, а в Египет стали покупать билеты чаще, чем в Грузию и Таиланд.

Напомним, законопроект, согласно которому QR-коды станут обязательными на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, правительство внесло в Госдуму 12 ноября.