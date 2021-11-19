Гергиев: в Якутске появится один из лучших залов классической музыки

Народный артист России Валерий Гергиев одобрил идею создания зала классической музыки в строящемся Арктическом центре эпоса и искусств в Якутске.

"хватило первого взгляда, очень хочется помочь вам, чтобы этот акустический зал стал одним из лучших", - сказал он, отметив, что реализация проекта важна не только для республики, но и для всей России.

Гергиев отметил, что "очень много хороших залов сейчас возникло в Азии, огромное количество строят стремительно" в Китае, Японии, Республике Корея. "Самое главное - это залы, приспособленные для музыкального высококлассного прочтения лучших исполнений классики, произведений, написанных и 100, и 200, и 300 лет назад", - обратил внимание он.

"… будем способствовать тому, чтобы зал сразу был, если можно так сказать, обречен получить очень высококлассную акустику, это самое главное", - заверил Гергиев, передает ТАСС.