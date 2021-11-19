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Талибы будут наказывать афганцев, сдающих дома террористам

Талибы будут наказывать афганцев, сдающих дома террористам

Запрещенное в России движение "Талибан" пообещало наказывать жителей Афганистана, которые сдают квартиры боевикам ИГИЛ (запрещено в РФ), сообщил глава генштаба талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

"Если кто-то сдает свой дом незнакомцам без гарантии и позже будет доказано, что они являются боевиками ИГИЛ, владелец дома и посредник будут строго наказаны", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы, произошедшие в западной части Кабула, где проживают преимущественно хазарейцы-шииты. Также талибы заявили, что за терактами шиитских мечетях в Кундузе и Кандагаре стоит ИГ.

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