Жители Волгодонска смогут отовариться на крупной ярмарке

Завтра, 20 ноября, донские аграрии выставят на продажу свою продукцию на крупной сельскохозяйственной ярмарке в Волгодонске, - сообщили в правительстве донского региона.

Торги пройдут на городской площади Победы, причем фермеры и профильные компании из Ростовской области смогут участвовать в ярмарке бесплатно, - передает "АиФ-Ростов".

Покупателям предложат широкий ассортимент овощей, фруктов, а также колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукции, растительное масло, мед и другую сельхозпродукцию, а цены на ряд товаров будут на 10-15 % ниже, чем рыночные, - заверили в правительстве области.