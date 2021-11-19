Главная » Новости
Азербайджан Иран

Авария лишила около трех тыс краснодарцев электричества

Авария лишила около трех тыс краснодарцев электричества

ЗАГ: Авария лишила около трех тыс краснодарцев электричества

Жители Дачного поселка в пригороде Краснодара лишились света из-за аварийного отключения на линии, сообщает пресс-служба ЕДДС города.

"В 00:15 по московскому времени 19 ноября поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии в ДНТ Знаменский в Карасунском округе Краснодара. В результате повреждения на линии отключился масляный выключатель, из-за чего отключены 5 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения остались около трех тыс человек, из них порядка тысячи детей.

В компании не сказали, когда будет восстановлена подача электричества. Планируется подавать нагрузку на сети поэтапно.

1450 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!