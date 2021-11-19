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В Махачкале снесли очередной многоэтажный самострой

Фото пресс-службы администрации Махачкалы
Фото пресс-службы администрации Махачкалы

По решению Кировского районного суда Махачкалы в городе демонтировали четырехэтажный железобетонный каркас здания, возводимого самовольно, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Объект возводился с нарушением требований градостроительного законодательства, - сообщили в мэрии столицы, - передает "АиФ-Дагестан".

В сносе самовольного строения приняли участие сотрудники управления архитектуры и градостроительства Махачкалы, МВД и управления Росгвардии по Дагестану, а также судебные приставы и представители городской прокуратуры.

Напомним, ранее в Махачкале снесли двухэтажный дом, построенный на заборе изолятора временного содержания.

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