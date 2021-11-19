МИД Ирана: Тегеран будет добиваться отмены санкций на переговорах в Вене

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о том. Что целью участия иранской стороны в предстоящих переговорах по ядерной программе в Вене – обеспечение снятия антииранских санкций.

Об этом он сообщил своему польскому коллеге Збигневом Рау в ходе состоявшихся переговоров. Кроме того, министры обсудили двусторонние вопросы, а также последние региональные и международные события.

Абдоллахиян выразил благодарность Рау в связи с передачей Польшей одного миллиона доз вакцины против COVID-19 Ирану и рассказал о процессе вакцинации в Иране, отметив, что к настоящему времени в стране были привиты более четырех миллионов афганских иммигрантов.

Далее глава иранского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что торгово-экономические отношения между двумя странами отстают от культурных, научных и парламентских, в связи с чем он призвал к дальнейшему сотрудничеству между частным сектором Ирана и Польши.