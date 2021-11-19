Санкций заслуживает сам Зеленский - украинская община Крыма

Если кто и заслуживает попасть под санкции за преследование украинцев, так это сам президент Украины Владимир Зеленский, - заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Все время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине. Притеснение режимом Зеленского средств массовой информации и граждан вообще смахивает на диктатуру", - сказала Гридчина, передает РИА Новости.

Серьезным рестрикциям подвергаются права на свободу мнения и его свободное выражение, ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки по ужесточению цензуры, и все это делается для того, чтобы украинцы не знали о провалах Киева, - подчеркнула Гридчина, отметив, что преследованием украинцев, проживающих в российском Крыму, занимаются именно киевские власти, которые устраивают крымчанам разные блокады и провокации.

Напомним, накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 28 граждан, причастных к "преследованию" украинцев в Крыму, среди которых есть россияне.