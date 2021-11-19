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Многоквартирный дом горел в Пятигорске

Многоквартирный дом горел в Пятигорске

Пожар вспыхнул в квартире многоэтажного дома в Пятигорске, были эвакуированы 15 человек, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Согласно предварительной информации в результате возгорания никто не пострадал.

"В 07:40 мск в ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о том, что в Пятигорске, на Ессентукской улице возник пожар в квартире на последнем этаже девятиэтажного многоквартирного дома", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают 25 человек, задействовано восемь единиц техники.

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