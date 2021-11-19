Ракова сообщила о ситуации с ковидом в Москве

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в Москве на 50% после окончания нерабочих дней, сообщила в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что число госпитализаций сократилось на 45%.

"С момента окончания нерабочих дней [зафиксировано] падение заболеваемости на 50 процентов, госпитализаций - на 45 [процентов]", - сказала она отвечая на вопросы "России-24"

По ее словам, в том случае, если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то "мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде".

В то же время она отметила, что прежние показатели могут вернуться в любой момент, поэтому необходимо вакцинироваться и продолжать соблюдать меры безопасности.