Авиакомпания Qatar Airways запустила рейс по маршруту Алматы - Доха

Катарская авиакомпания Qatar Airways открыла регулярный пассажирский рейс по маршруту Алматы – Доха, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Уточняется, что рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320. "Пассажиры смогут воспользоваться сетью маршрутов авиакомпании Qatar Airways, состоящей из более чем 140 пунктов назначения через международный аэропорт Хамад в Дохе", - приводит сообщение ТАСС.