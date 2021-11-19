Саакашвили может покинуть тюремную больницу

Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе не исключает, что бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, может потребоваться перевод из тюремной больницы в частную клинику. Накануне сообщалось, что экс-лидер республики упал в обморок.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили заслуживает внимания. Я бы не сказал, что оно катастрофическое, однако следует наблюдать", - обратил внимание Хундадзе.

Уточняется, что сейчас состояние оппозиционера стабилизировалось, однако необходимы дополнительные консультации со специалистами." Конечно же, если возникнет необходимость его перевода в другую клинику, исходя из состояния его здоровья, мы не откажемся от этого", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.