Лихач сбил пожилую жительницу Алматы, увез с места ДТП и сбежал

В Алматы задержан мужчина, который сбил пожилую женщину. Ранее к правоохранителям и свидетелям случившегося обратились родственники потерпевшей. "Нашу бабушку сбила машина на Розыбакиева и Кабанбай батыра. Вторник, 16 ноября. Около 17:00 и 18:00. Он сбил бабульку нашу, потом забрал с собой и оставил где-то во дворе. Не знаем, как она дошла до дома. Мы вызвали скорую, ее забрали в больницу", - сообщали они. Уточнялось, женщине констатировали перелом ноги и ребра, также повреждено бедро.

В департаменте полиции Алматы проинформировали о том, что водитель уже установлен и привлечен к ответственности за наезд на пешехода, а также оставление места аварии. В настоящее время полицейские Алмалинского района расследуют все обстоятельства произошедшего, передает Sputnik Казахстан.