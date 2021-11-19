Азербайджанские шахматистки переиграли итальянок на ЧЕ

В шестом туре чемпионата Европы по шахматам в Словении женская сборная Азербайджана оказалась сильнее соперниц из Италии.

Так, Ульвия Фаталиева победила Даниэлу Мовилеану, а Ханым Баладжаева сыграла вничью с Теа Гуэчи, Гюнай Мамедзаде с Мариной Брунелло, Гульнар Мамедова с Ольгой Зиминой. Общий счет составил 2,5:1,5.

Мужская сборная страны разошлась миром с армянскими шахматистами – 2:2.

В чемпионате Европы участвуют 39 мужских и 29 женских команд, победители определятся до 21 ноября.