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Черепахи поставили под удар авиасообщение с Токио

Черепахи поставили под удар авиасообщение с Токио

Администрация международного аэропорта Токио Нарита сообщила о том, что живущие в пруду около взлетно-посадочной полосы черепахи представляют угрозу для самолетов.

Уточняется, что в настоящее время близлежащая к пруду взлётно-посадочная полоса закрыта для полетов. Эксперты полагают, что при взлете животных может засосать в турбину самолета.

В настоящее время обсуждается со специалистами обсуждается план действий, предлагается частично ликвидировать популяцию черепах на территории аэропорта и установить забор между водоемом и взлетно-посадочной полосой, передает японский телеканал NHK.

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