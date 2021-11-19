Автобусы на газомоторном топливе закупят для жителей Ростова

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что для города планируется закупить 100 автобусов на газомоторном топливе.

"Для обновления подвижного состава и развития муниципальной транспортной компании нам необходимы 285 автобусов различного класса. На первом этапе, благодаря поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ, мы планируем приобрести 100 автобусов на газомоторном топливе", - приводит его слова "Аргументы и Факты".

По мнению главы города, возможности ВЭБ.РФ позволят провести автоматизацию процесса управления светофорами Ростова как на отдельных участках, так и на всей улично-дорожной сети в целом. Также будет обеспечен приоритет общественного транспорта.

"С внедрением новых решений мы увеличим пропускную способность улиц с 5% до 19%. И на 50% увеличится скорость транспортного потока с 15,7 км/ч до 23,5 км/ч", - добавил Логвиненко.