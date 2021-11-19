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Гидрометцентр поделился пятничным прогнозом погоды в Москве

Гидрометцентр поделился пятничным прогнозом погоды в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра России сегодня в Москве будет облачно, возможны небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов.

"Днем в столице будет от плюс 1 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса", - информирует погодное ведомство.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градусов.

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