СКФУ зарегистрирует "Кавказское долголетие" и "Кавказское гостеприимство"

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подал заявки на регистрацию двух товарных знаков (брендов) "Кавказское долголетие" и "Кавказское гостеприимство", которые будут распространятся по профильным предприятиям региона по принципу сертификации, - сообщил в Совфеде ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"В рамках содействия развитию приоритетных отраслей промышленности и туристической индустрии экспертными группами СКФУ в настоящий момент разработано два специальных проекта системы добровольной сертификации - это "Кавказское долголетие" и "Кавказское гостеприимство". Университетом уже поданы соответствующие заявки на регистрацию одноименных товарных знаков", - рассказал он, передает ТАСС.

Специалисты СКФУ будут обеспечивать аудит в производстве и при переподготовке сотрудников предприятий, что должно обеспечить на Северном Кавказе рост качества производимой пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также соответствующего уровня сервиса в коллективных средствах размещения, что позволит снизить затраты предприятий на маркетинг и будут способствовать продвижению экспорта продукции и услуг Северного Кавказа под единым брендом, - добавил Беспалов. Напомним, СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, образованный в 2012 году на базе трех вузов Ставрополья, в котором по 160 направлениям учатся студенты практически из всех регионов России и более 50 стран.