Новосибирская область и Дагестан будут устраивать взаимные инфотуры

Руководство Новосибирской области рассматривает возможность организации информационных туров в Дагестан для представителей турсообщества, это позволит области активнее развивать внутренний и въездной туризм, рассказал ее министр экономического развития Лев Решетников.

По его словам, такие совместные кросс-маркетинговые инфотуры можно проводить для демонстрации представителям Дагестана туристических возможностей Новосибирской области зимой, представителям новосибирских туроператоров возможностей Дагестана - летом.

"В результате таких презентационных мероприятий туристический бизнес включает в действующие маршруты новые туристические объекты, создает новые туристические продукты, а в уже популярные точки притяжения увеличивается туристический поток", - цитирует Решетникова ТАСС.

Предварительной даты запуска проекта министр не назвал.