США призвали власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством

США призвали руководство Грузии справедливо обращаться с бывшим президентом страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и c достоинством, а также следовать рекомендациям общественного защитника относительно подходящего с ним обращения", - поведал Прайс.

Он также отметил, что Вашингтон призывает Тбилиси обеспечить присутствие Саакашвили на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. "Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует", - цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.