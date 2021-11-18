Правительство удвоило средства на создание центра селекции винограда в Крыму

Свыше 1,6 млрд рублей дополнительно выделено на строительство крымского научного центра селекции винограда, такое сообщение распространила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение издал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ", - цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо прочего, в проекте выросла протяженность инженерных сетей, благодаря которым здание будет получать воду, газ и электричество.

Центр откроется в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" в 2025 году на площади более 18 тыс кв м. Всего на его строительство потратят свыше 3,2 млрд рублей.