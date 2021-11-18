Псаки: Байден не говорил, что Си Цзиньпин не его друг

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о том, что президент США Джо Байден не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом,

"Президент не говорил этого. Президент считает его человеком, которого он давно знает, с кем он может иметь искренние отношения", - цитирует пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

Напомним, 15 ноября состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе саммита, длившегося около 3,5 часов, Си Цзиньпин обратился к Байдену как к "своему старому другу".

После встречи представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США Джо Байден не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим давним другом. "Вы четко слышали от самого президента, что его и председателя КНР Си Цзиньпина связывают давние отношения, они провели вместе много времени и способны вести откровенный диалог, говорить напрямую. Вместе с тем он не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга", - сказал он.